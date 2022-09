Weg ist der Rekord: Suurhusens Turm ist nicht der schiefste Stand: 11.09.2022 12:34 Uhr Eine Neigung von 5,19 Grad weist der Kirchturm im ostfriesischen Suurhusen auf. Bislang war das Weltrekord - doch nun geht die Auszeichnung für den schiefsten Turm der Welt nach Rheinland-Pfalz.

Im Dorf Gau-Weinheim steht ein Turm neben der Kirche, der sich um 5,4277 Grad neigt. Künftig darf sich daher die 600-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms mit dem Titel schmücken. Das bestätigte das Rekord-Institut für Deutschland (RID). Heute Nachmittag wird der Wechsel offiziell.

15 Jahre hat Suurhusen den Rekord gehalten

Das wird eine Umstellung für die Menschen in Suurhusen im Landkreis Aurich. 15 Jahre lang konnten sie stolz ihren berühmten Turm zeigen. Und die Menschen kamen in Scharen. Als der schiefe - der schiefste! - Turm von Suurhusen 2007 ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde, explodierten die Besucherzahlen geradezu. An manchen Tagen hielten mehrere Reisebusse hintereinander in Suurhusen, erzählte der Pastor 2017. Insgesamt kämen rund 10.000 Menschen pro Jahr.

Absacken des Turms begann 1885

Dass der Kirchturm einmal eine solch herausragende Stellung einnehmen würde, hätte früher niemand gedacht. 1450 wurde er an die Anfang des 13. Jahrhunderts errichtete Kirche angebaut. Als Fundament dienten riesige Eichenstämme, die komplett vom Grundwasser umschlossen waren. Bis ins 19. Jahrhundert gab es damit nicht die geringsten Probleme. Dann aber wurde der Grundwasserspiegel abgesenkt, woraufhin die Stämme vermoderten und das Gewicht nicht mehr tragen konnten, wie der Kirchenführer 2017 berichtete. 1885 bemerkten die Suurhusener erstmals, dass sich der Turm zur Seite neigte. In folgenden Jahren wurde der Überhang immer größer, 1925 betrug er bereits 1,13 Meter. Verzweifelt entfernte die Gemeinde 1926 den zwölf Meter hohen Dachreiter mit Hahn und Kugel, doch auch das brachte keine Besserung.

Gemeinde will Kirche aufgeben

In den folgenden Jahrzehnten nahm die Neigung des Kirchturms stetig zu. Als der Überhang Anfang der 1970er-Jahre auf 2,16 Meter angewachsen war und kein Geld mehr für Reparaturen zur Verfügung stand, entschloss sich die Kirchengemeinde zur Aufgabe des Gebäudes. Stattdessen baute sie in Suurhusen ein neues, modernes Gemeindezentrum. Die Orgel der alten Kirche wurde verkauft und die Fenster vernagelt. Das Gebäude drohte endgültig zu verfallen.

Wiedereröffnung nach erfolgreicher Sanierung

Mehr als 700 Jahre Kirchengeschichte so enden zu lassen, brachten die Suurhuser dann aber doch nicht übers Herz. 1980 wurde deshalb ein Gutachten zur Erhaltung der Kirche in Auftrag gegeben und bereits zwei Jahre später begann die Sanierung. Spezialfirmen ließen zur Stabilisierung des Turmbereichs elf Stahlbeton-Pfeiler in 14 Meter tiefe Bohrlöcher ein, die miteinander verzahnt wurden. Danach renovierte eine Gruppe von Senioren den heruntergekommenen Innenraum. Am 13. Oktober 1985 konnte die Kirche schließlich mit einem Festgottesdienst nach mehr als zehnjähriger Schließung wiedereröffnet werden.

Vom Makel zum Wirtschaftsfaktor

Ganz vom Tisch war das Problem allerdings noch nicht. Vier Jahre nach der Wiedereröffnung fielen plötzlich Steinbrocken aus dem Turm und der Giebel drohte einzustürzen. Außerdem nahm die Neigung wieder um rund einen Zentimeter pro Jahr zu. In einer weiteren Sanierungsmaßnahme wurde deshalb das Dach abgetragen und der hintere Giebel mit Stahlträgern verstärkt. Seit 1996 beträgt der Überhang nun konstant 2,43 Meter, das Absacken konnte gestoppt werden. Und der Ort profitierte vom regen Interesse am Weltrekord - der einstige Makel wurde zum Wirtschaftsfaktor. Sogar aus den USA kamen Gäste. Die Einnahmen durch Spenden stiegen, eine Bäckerei und ein Café konnten wiederbelebt werden.

Pisa kann nicht mithalten

Was bedeutet der Verlust des Weltrekord-Titels nun für Suurhusen? Das muss sich erst noch zeigen. Eines sollte man dabei nicht vergessen: Der Ort hat immer noch einen der schiefsten Türme der Welt. Der schiefe Turm von Pisa kann da nicht mithalten: Er weist laut Rekord-Institut lediglich noch eine Neigung von 3,97 Grad auf.

