Wasserversorgung in Wilhelmshaven wohl noch bis zum Abend gestört Stand: 13.08.2024 16:06 Uhr In Wilhelmshaven gibt es nach dem Bruch einer Hauptwasserleitung seit dem Vormittag Probleme bei der Wasserversorgung. Wie lange die Reparatur dauert, ist unklar. Die Stadt fordert zum Wassersparen auf.

Nach Angaben der Stadt sind 47.000 Haushalte in unterschiedlichem Ausmaß von dem Schaden betroffen, ein Krisenstab habe bereits beraten. Die Menschen sind dazu aufgefordert, mit dem im Netz vorhandenen Trinkwasser sparsam umzugehen. Geräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Rasensprenger sollten vorerst nicht benutzt werden. Vor allem sollte die Bevölkerung auf ältere Mitmenschen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen achtgeben und die Notrufnummern für Notfälle freihalten.

GEW: Erster Schaden verursacht Folgeschaden

Die Schäden an der Wasserleitung seien bei Bauarbeiten entstanden. Bereits am Vormittag hatte der städtische Versorger GEW mitgeteilt, dass die Hauptwasserleitung in Schortens-Accum (Landkreis Friesland), nur wenige Kilometer von Wilhelmshaven entfernt, gebrochen sei. Wie der Technische Leiter von GEW Frank Czisklik erklärt, sei über eine andere Leitung weiterhin Wasser nachgepumpt worden. Durch diesen erhöhten Druck wiederum sei dann eine weitere Leitung beschädigt worden. Dies habe zur Folge gehabt, dass schließlich der Wasserstand im Wasserbehälter Bismarckturm gesunken und deshalb der Druck im Wassernetz abgefallen sei.

GEW: Reparatur könnte mehrere Stunden dauern

Nach wie vor fließe aber Wasser über ein zweites Wasserwerk sowie intakte Leitungen nach Wilhelmshaven, so Czisklik. Wie der Versorger GEW auf seiner Internetseite und bei Facebook mitteilt, wird "mit Hochdruck" an einer Lösung gearbeitet. Noch ist nicht bekannt, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. Laut GEW könnte der Wasserdruck und damit eine sicherere Wasserversorgung am Abend wieder hergestellt sein.

