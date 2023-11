Stand: 28.11.2023 19:44 Uhr Wassereinbruch: Kohlefrachter havariert auf der Weser

Ein Leck an einem Binnenschiff hat auf der Weser bei Elsfleth am Dienstagmittag einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes war der mit Kohle beladene Frachter auf dem Weg von Nordenham (Landkreis Wesermarsch) zum Kraftwerk Bremen-Farge, als der Wassereinbruch bemerkt wurde. Das Schiff fuhr aus eigener Kraft in den Hafen von Elsfleth. Dort pumpte die Feuerwehr das Wasser ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass es über ein defektes Ventil in den Rumpf gelangte. Ganz nebenbei bekam ein anderes Schiff durch die Havarie des Frachters seine Feuertaufe: die "Wesergrund". Das Arbeitsschiff ist nach Angaben der Behörde noch gar nicht richtig im Dienst. Da es aber in der Nähe des Havaristen war, kam es zum Einsatz und diente als Lagezentrum. Am Mittwoch soll die "Wesergrund" dann ganz offiziell getauft werden.

