Stand: 19.09.2023 09:54 Uhr Warnstreik bei Windkraftanlagenbauer Ørstedt in Norddeich

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten bei Ørstedt in Norddeich (Landkreis Aurich) zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt beim dänischen Windenergieriesen. Für zwei Stunden sollen die rund 100 Ørstedt-Mitarbeitenden aus Norddeich ihre Arbeit am Dienstagvormittag niederlegen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem einen Tarifvertrag für die Beschäftigten und ein neues Entgeltsystem. Außerdem solle Ørstedt Verantwortung für ältere Mitarbeitende übernehmen, sie weiterqualifizieren oder ihnen Arbeitsplätze am Festland geben. Die Gewerkschaft wirft den Verantwortlichen des dänischen Konzerns vor, nicht auf die Forderungen einzugehen und auf Zeit zu spielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.09.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energie