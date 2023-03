Wangerland: Eintritt für Strände entfällt für alle Stand: 28.03.2023 18:57 Uhr An den Wangerländer Stränden im Landkreis Friesland wird künftig kein Eintritt mehr erhoben. Die Gebühr für Einheimische und Tagesgäste entfällt. Damit geht ein jahrelanger Streit zu Ende.

"Freie Strände für freie Bürger" hatte bereits 2014 der rebellische Friese Janto Just gefordert. Es folgten Klagen, Gegenklagen und Beschwerden. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts waren die Strände seit der Saison 2018 in kostenfrei nutzbare Strandbereiche und kostenpflichtige Strandbadbereiche aufgeteilt. Die Wangerland-Touristik war bis dato mit der Regel zufrieden gewesen. Das klingt jetzt anders: "Mir war es schon länger ein Anliegen, den Strandeintritt entfallen zu lassen", sagte Armin Kanning, Geschäftsführer der Wangerland Touristik, am Dienstag.

Infrastruktur an Wangerländer Stränden soll bleiben

In Zukunft können Einheimische, Tagestouristinnen und -touristen und Übernachtungsgäste wieder alle Strände im Wangerland kostenfrei nutzen. Bislang war das nur Urlauberinnen und Urlaubern vor Ort möglich - durch ihren Gästebeitrag. Infrastruktur wie Sanitärgebäude und Gastronomie in den bislang kostenpflichtigen Abschnitten sollen auch in Zukunft vorhanden bleiben, teilte die Wangerland Touristik mit.

