Stand: 16.04.2024 13:31 Uhr Wald der Zukunft: Forstamt Harpstedt pflanzt 500 Bäume

Die Försterei Harpstedt im Landkreis Oldenburg hat mehr als 500 Jungbäume gepflanzt. Das teilte die Landesforstbehörde mit. Die Besucher der Harpstedter Holzheiztage im Februar hatten durch den Kauf eines Loses die Bäume gesponsert. Sie wurden in bestehende Fichtenbestände gesetzt, die in den letzten Jahren durch Sturm und Borkenkäfer stark gebeutelt wurden. Vor allem Eichen und Buchen ergänzen nun das Baumartenspektrum, der Wald wird bunter und damit stabiler für die Zukunft, wie Henning Steffens von der Försterei Harpstedt sagted. Die letzten Bäumen pflanzten Kinder des Waldkindergartens Harpstedt gemeinsam mit den Mitarbeitern des Forstamtes Ahlhorn. Das Paket aus Verlosung und Baumsponsoring wollen die Niedersächsischen Landesforsten bei den kommenden Holzheiztagen in zwei Jahren wieder anbieten.

