Stand: 04.12.2023 12:01 Uhr Wald-Weihnachtsmarkt lockt Besucher am Freitag nach Wittmund

Am Freitag findet ein besonderer Wald-Weihnachtsmarkt beim Naturkundehaus in der Auricher Straße in Wittmund statt. Mitten im Wald laden von 15.00 bis 20.00 Uhr offene Feuerstellen und Kerzenschein die Besucher zu einem besonders stimmungsvollen Erlebnis im Advent ein. Die Idee zu diesem etwas anderen Weihnachtsmarkt entstand laut Landkreis Wittmund im Rahmen des Klimaschutzrat-Netzwerkes gemeinsam mit verschiedenen Akteuren. Die hier gekauften und verzehrten Produkte sollen regional und nachhaltig sein. Für die Kinder gibt es ab 16.00 Uhr eine Bilderbuch-Lesung aus "Petterson kriegt Weihnachtsbesuch". Die Erwachsenen können währenddessen am Feuer heißen Glühwein, Waffeln und Pfannenkäsebrötchen kosten. Der Wald-Weihnachtsmarkt ist mit einem kostenlosen Shuttle-Service erreichbar, der vom Wittmunder Bahnhof und dem Wittmunder Markt bis zum Wald und zurück pendelt. Das eigene Auto kann also stehenbleiben.

