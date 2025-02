Stand: 07.02.2025 17:58 Uhr Vorfahrt genommen: Zwei Autofahrer in Sande schwer verletzt

Bei einem Autounfall auf der B436 bei Sande (Landkreis Friesland) sind am Freitag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, hatte eine 18-Jährige nach links auf die A29 Richtung Wilhelmshaven abbiegen wollen. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Auto eines 43-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Die Autos stießen zusammen, beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer (04461) 98 49 30 zu melden.

