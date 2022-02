Vor Wangerooge havariertes Containerschiff freigeschleppt Stand: 04.02.2022 06:29 Uhr Die vor Wangerooge auf Grund gelaufene "Mumbai Maersk" hat wieder freie Fahrt. Das etwa 400 Meter lange Containerschiff konnte bei einem zweiten Bergungsversuch in der Nacht freigeschlepppt werden.

Zwei große und sechs kleinere Schlepper haben die unter dänischer Flagge fahrende "Mumbai Maersk" mit dem auflaufenden Hochwasser gegen Mitternacht aus dem Wattenmeer gezogen, teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. Es sei niemand verletzt worden und das Schiff nicht beschädigt, sagte ein Sprecher. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt solle der Container-Riese nach Bremerhaven gebracht werden.

"Mumbai Maersk" blieb neben der Fahrrinne stecken

Die "Mumbai Maersk" hatte sich auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven am späten Mittwochabend beim Ansteuern der Wesermündung festgefahren. Zuvor war das Schiff den Positionsdaten zufolge eine Wende gefahren. Dann blieb es etwa sechs Kilometer vor der ostfriesischen Insel Wangerooge im Sand neben der Fahrrinne stecken. Das Havariekommando schickte daraufhin mehrere Schlepper an die Unglücksstelle. Ein erster Versuch, die "Mumbai Maersk" am frühen Donnerstagmorgen zu bergen, war jedoch gescheitert - auch weil die Schleppkapazität nicht für den Container-Riesen ausreichte.

Ruderschaden könnte die Ursache sein

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Der Lotse sei an Bord gewesen, als die "Mumbai Maersk" plötzlich im Kreis gefahren und dann aus dem Ruder gelaufen sei. Vieles deutet nach Informationen des NDR in Niedersachsen auf einen Ruderschaden hin.

Umweltminister Lies sieht den Bund in der Pflicht

Derweil schlagen Politik und Umweltverbände Alarm. "Unser Wattenmeer ist ein äußerst sensibler und besonders wertvoller Naturraum", sagte Landesumweltminister Olaf Lies (SPD). Der Unfall zeige, "dass wir ständig daran arbeiten müssen, den Schutz unserer Küsten vor Schadstoffunfällen zu verbessern". Lies warf dem Bund vor, bei der Diskussion über mehr Sicherheit im Schiffsverkehr vor der Küste zu bremsen. Bei Sturm sollten große Schiffe auf Routen weiter von der Küste entfernt ausweichen, forderte der Minister. Der ehemalige niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) kritisierte die Gesetze als nicht mehr zeitgemäß. "Die Havarie ist ein weiteres Beispiel für die hoch gefährlichen Risiken durch die ungebremste Rekord-Jagd der Riesenschiffe", sagte der ehemalige Landtagsabgeordnete Wenzel, der inzwischen für seinen Wahlkreis in Cuxhaven im Bundestag sitzt.

NABU: Hauptschifffahrtsweg verlagern

Der Naturschutzbund NABU forderte politisches Handeln, um die Vorbeugung gegen Schiffsunfälle zu verbessern. Das einzigartige Wattenmeer und seine dazugehörigen Inseln müssten vor verlorener Ladung und dem Einträgen von Schadstoffen geschützt werden, sagte der niedersächsische Landesvorsitzende Holger Buschmann. Der NABU unterstütze die Forderung vieler Insulaner und Küstengemeinden, den Hauptschifffahrtsweg vor der ostfriesischen Küste nach Norden zu verlagern. Dies müsse die Bundesregierung bei der International Maritime Organization in London einfordern, erläuterte Buschmann. "Es nützt nichts, stets zu bejammern, dass solch ein Vorstoß lange dauern könne - wer damit niemals beginnt, wird endlos darauf warten und nichts erreichen."

Bürgermeister Fangohr wünscht sich Hochseeschlepper vor Ort

Für die Insulaner ist die Havarie der "Mumbai Maerks" angesichts von drei Schifffahrtslinien vor Wangerooge erst einmal kein Grund zur Panik. Problematisch könne es jedoch werden, wenn am Wochenende Sturm hinzukomme, sagte Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) dem NDR in Niedersachsen. "Umso wichtiger ist dann auch, dass für die Ostfriesischen Inseln Möglichkeiten geschaffen werden, dass hier vielleicht ein neuer Hochseeschlepper stationiert wird", sagte Fangohr weiter. Dieser müsste leistungsstark genug sein, um Schiffe schnellstmöglich zu befreien. Bei Ratsherr Peter Kuchenbuch-Hanken (Grüne) ist die Geduld allerdings aufgebraucht. In den vergangenen Jahren habe es zu viele Havarien gegeben. Noch heute werde Fracht der vor drei Jahren havarierten "MSC Zoe" angespült.

