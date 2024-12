Stand: 18.12.2024 11:15 Uhr Von Polizei gesucht: Vermisster 89-Jähriger aus Stuhr ist wieder da

Ein vermisster 89-jähriger Mann aus Stuhr (Landkreis Diepholz) ist wieder da. Wie die Polizei mitteilt, meldete er sich am Mittwochvormittag selbstständig in einem Krankenhaus in Bremen. Der Mann war seit Montagvormittag vermisst worden. Laut Polizei war er zuvor allein in einen Bus gestiegen. Da der Mann an einer beginnenden Demenz erkrankt sei, hatten die Beamten mit Hilfe der Öffentlichkeit nach ihm gesucht.

