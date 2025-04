Castor-Transport hat Nordenham verlassen - heute Ankunft in Bayern Stand: 03.04.2025 07:13 Uhr Ein mit sieben Castor-Behältern beladener Zug ist am Mittwochabend von der Küstenstadt Nordenham aus Richtung Süden gestartet. Er wird heute im bayerischen Zwischenlager Isar erwartet.

Wann genau der hochradioaktive Atommüll sein Ziel in Niederaichbach erreicht, ist - ebenso wie die Route - aus Sicherheitsgründen geheim. Dem Bündnis "Castor stoppen" zufolge hat der von Polizisten begleitete Transport am frühen Morgen die hessische Stadt Fulda passiert. In Bayern sind heute demnach weitere Mahnwachen geplant.

Videos 1 Min Nordenham: Schiff mit Atommüll ist angekommen Ein Güterzug soll den Müll nach Bayern bringen. Entlang der möglichen Bahnstrecke haben Atomkraftgegner Mahnwachen angekündigt. 1 Min

Kran hebt 100 Tonnen schwere Castoren von Schiff auf Waggons

Die sieben Castoren waren am Dienstag mit einem Spezialschiff aus dem britischen Sellafield in Nordenham angekommen. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Gebiet zu sichern. Ein Schwerlastkran sollte die jeweils mehr als 100 Tonnen schweren und vier Meter großen Castor-Behälter aus dem Bauch des Schiffes heben und auf Eisenbahnwaggons setzen, wie die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitteilte.

Mahnwache vor Bahnhöfen in Nordenham und Göttingen

Seit dem Wochenende protestieren Atomkraftgegner gegen den Castor-Transport mit Mahnwachen, Kundgebungen und anderen Aktionen. Am Dienstag war unter anderem eine Mahnwache in Göttingen angekündigt. Mit den Protesten wollen die Organisierenden nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass es bislang keine Lösung für die Lagerung von radioaktivem Abfall gibt. Den geplanten Transport bezeichnen sie als "Fortsetzung der seit Jahrzehnten stattfindenden sinnlosen Atommüllverschiebung". Castor-Transporte waren bis vor 20 Jahren gängige Praxis. Seit 2005 waren sie verboten. Seit dem 1. März ist der Transport wieder genehmigt, weil Deutschland verpflichtet ist, den eigenen Atommüll zurückzunehmen.

AUDIO: Castor-Transporte nach Niederbayern ab 1. März möglich (3 Min) Castor-Transporte nach Niederbayern ab 1. März möglich (3 Min)

Von Sellafield per Spezialschiff nach Nordenham

Die Abfälle stammen nach Angaben der britischen Regierung aus einer Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield. Die Kernbrennstoffe seien zuvor von Energieversorgern in Deutschland zur Stromerzeugung genutzt worden. Das Spezialschiff "Pacific Grebe" hatte die Castor-Behälter nach Nordenham gebracht.

