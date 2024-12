Stand: 10.12.2024 15:39 Uhr Von Langeoog nach Lüneburg: Ex-Bürgermeisterin geht in die Heide

Die ehemalige Bürgermeisterin von Langeoog, Heike Horn (parteilos), hat einen neuen Job. Ab Mitte Dezember übernimmt sie die Fachbereichsleitung Kultur und Sport in der Stadtverwaltung Lüneburg, teilte sie am Montag mit. Erst im Oktober war Horn als Inselbürgermeisterin abgewählt worden. Nun freue sie sich auf die neue Stelle, sagte sie gegenüber dem NDR Niedersachsen. Kritik, dass sie auf diesem Gebiet keine Erfahrung habe, entkräftete sie. Man müsse kein Zehnkämpfer gewesen sein, um eine lebendige Kultur- und Sportlandschaft zu etablieren, so Horn. Auch den Vorwurf, sie habe den neuen Job dank persönlicher Beziehungen zu Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) bekommen, weist sie zurück. Sie habe Kalisch lediglich einmal getroffen, bei dem Bewerbungsgespräch sei die Oberbürgermeisterin nicht dabei gewesen.

