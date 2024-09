Stand: 22.09.2024 12:39 Uhr Von Auto erfasst: 79-jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall

Eine 79 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Molbergen im Landkreis Cloppenburg ums Leben gekommen. Laut Polizei achtete die Frau am Samstagabend vermutlich nicht auf den Verkehr: Sie sei auf eine vorfahrtsberechtigte Straße gefahren und dort von dem Auto einer 19-Jährigen erfasst worden. Die Radfahrerin starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten.

