Stand: 03.11.2023 07:49 Uhr Volksverhetzende Parolen an Flüchtlingsunterkunft in Brake

In Brake (Landkreis Wesermarsch) haben unbekannte Personen eine Flüchtlingsunterkunft mit volksverhetzenden Parolen beschmiert. Laut Polizei bemalten die Täterinnen oder Täter die Fassade der Unterkunft in der Straße "am Stadion" mit fremdenfeindlichen Inhalten. Die Taten sollen in der Zeit zwischen Montag und Dienstag begangen worden sein. Die Unterkunft steht zurzeit leer. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04221) 155 90 bei der Polizei in Delmenhorst melden.

