Stand: 26.06.2023 12:58 Uhr Vogelgrippe tötet zahlreiche Fluss-Seeschwalben

In der Fluss-Sseeschwalbenkolonie am Banter See in Wilhelmshaven ist in diesem Jahr erneut die Vogelgrippe ausgebrochen. Das haben Schnelltests und Laboruntersuchungen beim Lebensmittel- und Veterinärinstitut LAVES in Oldenburg bestätigt. Bis zu zehn tote Küken finden die Vogelexperten derzeit am Tag. Auch fünf erwachsene Tiere seien an der Seuche verendet. Im vergangenen Sommer war gut die Hälfte der Seeschwalben am Banter See gestorben. Für dieses Jahr rechnen die Vogelkundler mit weniger hohen Verlusten. Viele Alttiere hätten Antikörper im Blut, weil sie sich im vergangenen Jahr angesteckt und überlebt hätten. Außerdem brüteten in diesem Jahr weniger Vögel auf den sechs künstlichen Inseln. Auch das könne helfen, dass sich weniger Küken und erwachsene Tiere anstecken.

