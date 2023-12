Stand: 07.12.2023 19:30 Uhr Vogelgrippe: Weiterer Ausbruch im Landkreis Cuxhaven bestätigt

In einem Betrieb in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) hat sich der Verdacht auf einen weiteren Ausbruch der hochansteckenden Vogelgrippe bestätigt. Die mehr als 30.000 Puten des betroffenen Betriebs seinen getötet worden, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden um den Betrieb eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Dort ist es unter anderem verboten, Geflügel und Geflügelprodukte zu transportieren. Die Vogelgrippe wird durch Wildvögel eingeschleppt und verbreitet. Zuletzt hatte es mehrere betroffene Betriebe in Niedersachsen gegeben. Der Landkreis weist darauf hin, dass in der Natur verhaltensauffällig erscheinende Wildvögel nicht berührt oder mitgenommen werden sollen.

