Völlig unterkühlt: Drohne findet betrunkenen Unfallflüchtigen

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen einem betrunkenen Unfallfahrer auf der Flucht vermutlich das Leben gerettet. Nach Polizeiangaben war der 44-Jährige zwischen Otterndorf und Neuenkirchen (Landkreis Cuxhaven) von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Obwohl er sich dabei verletzt hatte, sei er über einen Feldweg geflüchtet. Er sei erst mehrere Stunden später mithilfe einer Feuerwehrdrohne am Fluss Medem gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er bereits stark unterkühlt gewesen. Nach Angaben der Beamten stand er deutlich unter Alkoholeinfluss, er sei in ein Krankenhaus gekommen. Sein laut Polizei hochwertiger Pickup sei bei dem Unfall völlig zerstört worden - ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

