Stand: 30.06.2023 09:37 Uhr Villa in Cloppenburg abgebrannt - Rauchsäule kilometerweit sichtbar

Am Donnerstagmorgen ist eine Villa in Cloppenburg abgebrannt. Gegen 4.45 Uhr hatte im Johann-Strauß-Weg am südöstlichen Stadtrand zunächst das Dach des Gebäudes Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. Dann breiteten sich die Flammen auf die anderen Stockwerke aus. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die vier Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen, hieß es. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Rund 150 Feuerwehrleute aus Cloppenburg, Emstek und Cappeln waren im Einsatz. Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, ist den Angaben zufolge unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

VIDEO: Cloppenburg: Villa wird von Feuer zerstört (29.06.2023) (2 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2023 | 08:30 Uhr