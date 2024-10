Vierfach-Mord in Rotenburg: Landgericht Verden hört erste Zeugen Stand: 25.10.2024 02:00 Uhr In der Nacht zum 1. März soll ein Soldat im Landkreis Rotenburg vier Menschen getötet haben. In dem Prozess am Landgericht Verden sollen heute erste Zeugen aussagen.

Heute werden die Mutter der Ex-Frau des Angeklagten aussagen und ein Soldat. Das erklärte ein Gerichtssprecher auf NDR Nachfrage. Als Zeugen wurden zunächst Verwandte der Opfer erwartet, darunter die Schwester der getöteten Freundin der Ex-Frau des Angeklagten und ihre Schwiegermutter.

Gutachter als Zeuge vor Gericht

Im Prozess sagte ein psychiatrischer Gutachter bisher als erster Zeuge ausgesagt. Demnach zeige der Angeklagte keine Reue an der Tat. "Die Menschen, die ich verantwortlich mache, sind nicht mehr da. Seitdem kann ich besser schlafen und essen." Das habe der Angeklagte ihm mehrfach gesagt, betonte der Gutachter. Bislang hat sich der Angeklagte im Prozess vor dem Landgericht Verden nicht geäußert.

Beste Freundin, Dreijährige und neuer Partner ermordet

In der Nacht zum 1. März 2024 hatte der aus dem Harz stammende 33-Jährige laut Anklage vier Menschen aus dem Umfeld seiner Ex-Frau ermordet. Zunächst sei er zum Haus des neuen Partners seiner Ex-Frau gefahren und in das Wohnhaus in Scheeßel wie bei einem militärischen Häuserkampf eingedrungen. Dort soll er die schlafende Mutter des Mannes aus nächster Nähe und den neuen Partner seiner Ex-Frau erschossen haben. Danach sei er in die wenige Kilometer entfernte Samtgemeinde Bothel gefahren und habe dort die beste Freundin seiner ehemaligen Frau und die dreijährige Tochter der besten Freundin erschossen. Laut Staatsanwaltschaft Verden soll der Angeklagte aus Rache und Hass getötet haben.

Rat und Nothilfe bei psychischen Krisen und häuslicher Gewalt Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr; Tel. (0800) 11 10 111 oder ( 0800) 11 10 222

oder ( Gewalt gegen Frauen - bundesweites Hilfetelefon rund um die Uhr; Tel. (0800) 01 16 016

Gewalt gegen Männer - bundesweites Hilfetelefon rund um die Uhr; Tel. (0800) 12 39 900

Täterarbeit Häusliche Gewalt Niedersachsen - die Einrichtung bietet eine Übersicht zu regionalen Anlaufstellen für Täter und Opfer