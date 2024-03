Vier Tote in Scheeßel und Bothel: Taten haben Vorgeschichte Stand: 03.03.2024 12:44 Uhr Nachdem ein 32-jähriger Bundeswehrsoldat im Landkreis Rotenburg am Freitag vier Menschen getötet haben soll, ermitteln die Behörden weiter. Vor den Taten hatte sich die Ex-Partnerin des Mannes an die Polizei gewandt.

Das hat ein Sprecher der Polizei Verden NDR Niedersachsen am Sonntag bestätigt. Die Ehefrau des Tatverdächtigen hatte demnach erst vor Kurzem Strafanzeige gegen ihren tatverdächtigen Ex-Partner gestellt. Wann dies genau geschah, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Die Anzeige sei jedoch wegen einer möglichen Bedrohung erfolgt. Es könnten zuvor noch weitere Anzeigen bei der Polizei eingegangen sein, aber das sei im Moment unklar. Ob nach der Anzeige polizeiliche Maßnahmen getroffen wurden, zum Beispiel eine sogenannte Gefährderansprache, ließ der Sprecher offen.

Haftbefehl wegen vierfachen Mordes erlassen

Der 32 Jahre alte Bundeswehrsoldat steht im Verdacht, am Freitag im Landkreis Rotenburg vier Menschen aus seinem privaten Umfeld erschossen zu haben, darunter ein Kind. Er hatte sich nach den Taten in Scheeßel und Bothel gestellt. Das Amtsgericht Verden hatte am Freitag Haftbefehl wegen Verdachts des vierfachen Mordes erlassen, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige wurde demnach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ob er sich geäußert hat, gaben die Ermittler bislang nicht bekannt.

