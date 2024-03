Vier Tote in Scheeßel und Bothel: Opfer aus Umfeld der Ex-Partnerin Stand: 04.03.2024 16:27 Uhr Im Landkreis Rotenburg soll ein Soldat vier Menschen erschossen haben - nach jüngsten Erkenntnissen nicht mit einer Bundeswehr-Waffe. Derweil hat die Staatsanwaltschaft Details zu den Opfern bekannt gegeben.

Bei den Getöteten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um Personen aus dem Umfeld der getrennt lebenden Ehefrau. Der 32-jährige Soldat soll demnach in Westervesede den 30 Jahre alten Freund seiner Ex-Partnerin und dessen 55-jährige Mutter getötet haben. In Brockel soll er eine 33-jährige Freundin seiner Ex und deren drei Jahre alte Tochter erschossen haben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden dem NDR Niedersachsen am Montag. Die Noch-Ehefrau des mutmaßlichen Täters ist nicht unter den Opfern.

Tatwaffe nicht aus Bundeswehrbeständen

Die Tatwaffe stammt laut Staatsanwaltschaft nicht aus Bundeswehrbeständen. Die Schnellfeuerwaffe gehöre dem Mann, er sei auch Sportschütze. Ob die gefundene Munition von der Bundeswehr stammt, sei noch unklar. Der mutmaßliche Täter gehörte dem Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf an, das etwa 40 Kilometer von den Tatorten in der Gemeinde Scheeßel sowie der Samtgemeinde Bothel entfernt ist.

Mutmaßlicher Täter erhielt Gefährderansprache

Wenige Tage vor den tödlichen Schüssen im Landkreis Rotenburg waren die Noch-Ehefrau und ihr neuer Freund zur Polizei gefahren, um gemeinsam Strafanzeige wegen Bedrohung gegen den Ex-Partner der Frau zu stellen. Nach Eingang der Strafanzeige suchten die Ermittler den 32-Jährigen nach eigenen Angaben noch am Montagabend. Dabei sei eine sogenannte Gefährderansprache erfolgt. Die Beamten hätten den 32-Jährigen befragt und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Bei dem Gespräch habe sich der Mann einsichtig gezeigt. Man habe ihn somit nicht einmal zeitweise des Hauses verweisen können, sagte ein Polizeisprecher. In diesem wohnte die laut NDR Informationen hochschwangere Frau bis zuletzt mit ihrem Ex-Partner zusammen.

Haftbefehl wegen vierfachen Mordes erlassen

Der Tatverdächtige hatte sich nach den Taten in Scheeßel und Bothel am Freitag gestellt. Das Amtsgericht Verden hatte daraufhin Haftbefehl wegen Verdachts des vierfachen Mordes erlassen. Der Bundeswehrsoldat wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Mann bislang nicht geäußert.

