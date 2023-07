Stand: 28.07.2023 22:21 Uhr Vier Menschen nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Lastrup (Landkreis Cloppenburg) am Freitagnachmittag sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Auto und ein Kleinlaster frontal zusammengestoßen. In dem Auto hatten neben dem 24-jährigen Fahrer auch ein 19-Jähriger und ein neunjähriges Kind gesessen. Rettungshubschrauber brachten den Fahrer des Autos und das Kind in Kliniken. Der 19-Jährige und der 36-jährige Fahrer des Kleinlasters kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Straße war während der Rettungsarbeiten gesperrt.

