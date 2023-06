Stand: 03.06.2023 17:30 Uhr Vier Menschen bei Zusammenstoß in Leer teils schwer verletzt

In Leer sind am Samstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 89-jähriger Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen den Wagen eines 28-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrer schwer verletzt, so der Kenntnisstand der Polizei am späten Nachmittag. Lebensgefahr bestehe nicht. Ein 38-Jähriger und ein 39-Jähriger, die im Auto des 28 Jahre alten Fahrers saßen, erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2023 | 18:00 Uhr