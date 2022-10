Stand: 19.10.2022 08:27 Uhr Viele Corona-Fälle bei Personal an Kliniken Verden und Achim

Die Kliniken Verden und Achim haben mit einem hohen Krankenstand beim Personal zu kämpfen. Amtsärztin Jutta Dreyer bestätigte einen erheblichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Landkreis Verden. Der ärztliche Direktor der Aller-Weser-Kliniken, Peter Ahrens, kämpft eigenen Angaben zufolge damit, alle Schichten in den Häusern besetzen zu können. Gleichzeitig werde eine Station bereits wieder zu einer reinen Corona-Station umgewandelt, so der ärztliche Direktor. Zurzeit würden 20 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Hinzu komme viel erkranktes Personal. Ähnlich berichtet es das Diakonie-Klinikum in Rotenburg. Dort werden laut Klinik zurzeit 50 Covid-19-Patienten behandelt. Drei von ihnen lägen auf der Intensivstation.

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus