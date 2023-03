Stand: 01.03.2023 08:51 Uhr VfL Osnabrück macht Training für junge Straftäter in JVA Vechta

Die Justizvollzugsanstalt für Jungtäter in Vechta und der VfL Osnabrück wollen künftig eng zusammenarbeiten. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten JVA-Leiter Manfred Krohn und VfL-Chef Holger Elixmann. Mithilfe des Fußballtrainings sollen junge Strafgefangene leichter zurück in die Gesellschaft finden. Der VfL sehe sich dabei als "Brückenbauer", sagte Elixmann. Krohn sprach von einem "wunderschönen Baustein zur Resozialisierung", durch den die Teilnehmer aus der Anstalt unter anderem Fair Play und Integration praktisch lernen könnten. Nachdem der Vertrag unterzeichnet war, nahmen mehrere Traditionsspieler des VfL an einem gemeinsamen Training mit den jungen Strafgefangenen teil.

