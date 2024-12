Stand: 04.12.2024 12:38 Uhr Versuchtes Tötungsdelikt in Wilhelmshaven: Polizei ermittelt

Ein Streit zwischen Männern ist am Dienstagnachmittag in Wilhelmshaven eskaliert und mit einem Messerangriff geendet. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 29-Jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt haben. Der Bruder des Opfers wurde den Angaben zufolge von einem anderen Mann mit einer Eisenstange am Kopf verletzt, als er dem Angegriffenen helfen wollte. Laut Polizei besteht bei beiden Opfern keine Lebensgefahr. Weitere fünf bewaffnete Personen waren an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Haupttäter und weitere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Auch Wohnungen wurden durchsucht. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven