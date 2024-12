Versuchter Totschlag auf Bauerndemo: Revision eingelegt

Drei Jahre und sieben Monate Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung: Das Urteil gegen einen 46-Jährigen, der auf einer Bauerndemo einen Landwirt angefahren hat, wird vorerst nicht rechtskräftig. Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts Oldenburg hat der Angeklagte gegen seine Verurteilung Revision eingelegt. Das Gericht hatte den Mann am 3. Dezember zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Laut Urteilsbegründung hatte er am 8. Januar bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) eine Straßenblockade von Landwirten durchbrochen und dabei mit seinem Wagen einen Mann erfasst, der schwer verletzt wurde. Vor Gericht gab der 46-Jährige zu, in die Blockade mit Traktoren gefahren zu sein, bestritt aber, dass er jemanden verletzen wollte. Der Anwalt des Mannes hatte für eine Freiheitsstrafe auf Bewährung plädiert. Nun muss der Bundesgerichtshof das Urteil prüfen.

