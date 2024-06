Stand: 26.06.2024 17:28 Uhr Versuchter Mord in Delmenhorst: Angeklagte legen Revision ein

Nach dem Urteil im Prozess um den versuchten Mord an einer Frau in Delmenhorst muss das Landgericht Oldenburg den Fall neu verhandeln. Die beiden Angeklagten, der Ex-Mann der Frau und sein bester Freund, haben Revision eingelegt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Der 37-Jährige soll aus Eifersucht beschlossen haben, seine Ex-Frau von seinem besten Freund töten zu lassen. Der damals 41-jährige Freund soll der Frau im Februar 2023 in Delmenhorst aufgelauert und sie durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt haben, als sie aus ihrem Auto aussteigen wollte. Darin saßen die drei Kinder der Frau und des angeklagten Ex-Mannes. Das Landgericht hatte die beiden Männer Mitte Juni wegen versuchten Mordes und Anstiftung zu jeweils 14 Jahren Haft verurteilt.