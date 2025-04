Stand: 08.04.2025 07:40 Uhr Versuchte Tötung in Schortens: 30-Jähriger greift Mutter an

In Schortens im Landkreis Friesland hat ein 30-Jähriger mutmaßlich seine Mutter angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie erst am Montag bekannt wurde, hatte die 66-jährige Frau am Freitagnachmittag selbst die Polizei gerufen, nachdem sie von ihrem Sohn angegriffen worden war. Sie war demnach schwer am Kopf verletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige konnte festgenommen werden, er kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun zum Tathergang und Motiv.

