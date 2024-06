Stand: 13.06.2024 12:02 Uhr Verpuffung einer Gasheizung zerstört Wintergarten in Weyhe

In Weyhe (Landkreis Diepholz) ist am Mittwochabend der Wintergarten eines Mehrfamilienhauses abgebrannt. Ursache für das Feuer war laut Polizei eine Verpuffung in einer Gasheizung, die in dem Wintergarten kurz zuvor in Betrieb genommen worden war. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Alle Bewohner des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und blieben unverletzt.

