Stand: 30.11.2022 15:33 Uhr Vermisster Mann in Sulingen in einem Garten tot aufgefunden

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der vor über einer Woche aus einem Pflegeheim in Sulingen (Landkreis Diepholz) vermisste Mann am Dienstag in einem Garten tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Seit dem Verschwinden des 46-Jährigen war mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, THW, DRK, Polizei und freiwilligen Helfern nach dem Vermissten gesucht worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.12.2022 | 07:30 Uhr