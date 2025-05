Vermisste 18-jährige Mutter mit Säugling gefunden - beide wohlauf Stand: 09.05.2025 09:16 Uhr Eine seit mehreren Tagen vermisste junge Mutter aus Leer ist wieder da. Der 18-Jährigen und ihrem sieben Monate alte Baby gehe es gut, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die junge Frau sei am Dienstag samt Säugling im Ausland durch örtlich zuständige Behörden angetroffen worden, heißt es. Beide seien "wohlbehalten" bei Verwandten gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin in Leer. Weitere Angaben, etwa um welches Land es sich handelt, wie die 18-Jährige samt Baby gefunden wurde und warum sie überhaupt verschwand, machte die Polizei nicht. Ermittler hatten zuletzt bereits vermutet, dass sich die 18-Jährige im Ausland aufhalten könnte. Eine Polizeisprecherin verwies am Dienstag gegenüber dem NDR Niedersachsen auf entsprechende Indizien.

18-Jährige aus Leer: Polizei sorgte sich um Wohl des Babys

Nach der 18-Jährigen war seit vergangenem Donnerstag gesucht worden, nachdem sie mit ihrer Tochter nicht zu ihrer Wohnung in Leer zurückgekehrt war. Die Polizei hatte zunächst öffentlich mit einem Foto nach der jungen Mutter samt Baby gesucht und dabei auch von einer möglichen Gesundheitsgefährdung des Säuglings gesprochen. Das hat die Polizei nun zurückgenommen: Eine konkrete Gefahr bestehe nicht mehr, hieß es am Mittwoch. Die Polizei bedankte sich zudem bei der Bevölkerung für ihre Hinweise. Der Fall hatte auch über Ostfriesland hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt.

