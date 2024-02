Stand: 29.02.2024 09:10 Uhr Vermisst gemeldete 14-Jährige aus Jaderberg ist wieder da

Eine seit Dienstag vermisste 14-Jährige aus Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) ist wieder zuhause. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die Jugendliche in Bremerhaven auf. Seit Mittwoch befinde sie sich wieder in Obhut ihrer Eltern, hieß es. Die Ermittlerinnen und Ermittler bedankten sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung. Diese hätten zum Fahndungserfolg beigetragen, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min