Stand: 30.01.2023 22:27 Uhr Vermeintliches Verkaufs-Treffen: Mann in Wohnung gefesselt

In Oldenburg ist am Sonntagabend ein 29-Jähriger in seiner Wohnung gefesselt und ausgeraubt worden. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei auf einer Onlineplattform zum Verkauf von Kleidungsstücken verabredet. In seiner Wohnung sei er mit dem mutmaßlichen Käufer in Streit geraten. Der 18-jährige mutmaßliche Täter soll ein Messer gezogen und den 29-Jährigen gezwungen haben, sich fesseln zu lassen. Daraufhin habe er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend sei er mit Beute in mittlerer dreistelliger Höhe geflohen. Der 29-Jährige konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Die Polizei Oldenburg ermittelt wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei von kräftiger Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit Streifen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2023 | 06:30 Uhr