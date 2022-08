Stand: 23.08.2022 07:10 Uhr Verletzter Seemann von Baggerschiff vor Langeoog geborgen

Seenotretter haben am Montagnachmittag einen verletzten Seemann geborgen. Der Mann hatte nördlich von Langeoog auf einem Baggerschiff gearbeitet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Der 35-Jährige stürzte dann ins Wasser. Sein Bein verfing sich in einer Leine. Er konnte selbstständig wieder an Bord klettern. Anschließend klagte der vollkommen durchnässte Mann über starke Schmerzen im Bein. Er benötigte dringend medizinische Hilfe. Die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes "Secretarius" brachte ihn an Land.

