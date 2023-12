Verkehrschaos um Dreieck Stuhr: Glätteunfall auf der A1 Stand: 08.12.2023 16:26 Uhr In ganz Niedersachsen war es am Freitag glatt auf den Straßen - auch auf den Autobahnen. Vielerorts kam es zu Unfällen und Staus. Die Strecken rund um Bremen waren besonders stark betroffen.

Auf der A1 kam es auf der Strecke von Osnabrück Richtung Hamburg am Vormittag zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Zwischen Neuenkirchen-Vörden und Lohne/Dinklage fuhren in einer Baustelle fünf Fahrzeuge ineinander. Gegen Mittag kollidierten zwischen Brinkum und Bremer Kreuz drei Lkw. Die Lkw-Fahrer konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien, wurden aber zur Sicherheit in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr Stuhr sagte.

A1 kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt

Schnee und Glätte erschwerten dem Sprecher zufolge die Anfahrt zur Unfallstelle, die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist die Gegenrichtung (Bremen/Brinkum in Richtung Dreieck Stuhr) wieder frei. Auf der Unfallstrecke zwischen Dreieck Stur und Bremen/Bremen staut sich der Verkehr jedoch ab Groß Ippener auf rund zehn Kilometern. Auch die Ausweichstrecken sind stark überlastet.

Unfälle und Staus rund um Bremen - A27 gesperrt

Auch auf der A28 und A29 kam es zu mehreren Unfällen mit leicht verletzten Personen. Auf der A27 Richtung Bremen war es zudem zwischen Bremer Kreuz und Ihlpohl besonders glatt. Die Autobahnpolizei mahnte hier, den linken Fahrstreifen in beide Richtungen nicht zu befahren. Zwischen Ihlpohl und Schwanewede war die Strecke Richtung Bremen ebenfalls nach einem Unfall bis zum Nachmittag gesperrt.

