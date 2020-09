Stand: 09.09.2020 15:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verden: Reimann legt Grundstein für Klinik-Ausbau

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat am Mittwoch den Grundstein für ein neues Bettenhaus an der Aller-Weser-Klinik in Verden gelegt. Es sei der erste Grundstein, den sie in Corona-Zeiten lege, sagte Reimann. Das neue Bettenhaus in Verden soll ab Sommer 2022 insgesamt 120 Betten und vier neue Operationssäle beherbergen. Der Neubau kostet 38 Millionen Euro, von denen ein Großteil das Land Niedersachsen übernimmt.

