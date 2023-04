Stand: 26.04.2023 21:03 Uhr Verdacht auf Drogenhandel: Drei Männer in Oldenburg festgenommen

Die Polizei in Oldenburg hat drei Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Wie die Kriminalpolizei am Mittwoch mitteilte, konnten Beamte in Bassum (Landkreis Diepholz) zunächst eine Übergabe von Drogen von einem mutmaßlichen Händler zum nächsten beobachten. Darauf folgten laut Polizei Durchsuchungen in zwölf Objekten in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Laut eigenen Angaben beschlagnahmte die Polizei 2 Kilogramm Marihuana, 25 Gramm Kokain, 3 Fahrzeuge, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie 2 Schreckschusswaffen und einen Teleskop-Schlagstock. Die Festgenommenen im Alter zwischen 26 und 44 Jahren stammten aus Bassum, Bremen und Delmenhorst. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.04.2023 | 07:30 Uhr