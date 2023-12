Stand: 14.12.2023 09:32 Uhr Vechta und Lohne wollen gemeinsames Krankenhaus bauen

Die Städte Vechta und Lohne wollen sich künftig ein Krankenhaus teilen. Das haben jetzt die Krankenhaus-Verantwortlichen öffentlich bekannt gegeben. Bisher hat jede Stadt eine eigenständige Klinik. Das jetzige Krankenhaus in Lohne soll zu einem Gesundheitszentrum werden. Das neue Klinikum Vechta Lohne soll am Standort des jetzigen St. Marienhospitals in Vechta entstehen. Es soll 450 Patienten Platz bieten. Ein Teil des vorhandenen Hauses soll modernisiert, andere Gebäudeteile sollen durch Neubauten ersetzt werden - und das bei laufendem Betrieb. 2035 könnte das Bauprojekt fertiggestellt sein. Voraussetzung ist, dass das Land die veranschlagten Baukosten von 195 Millionen Euro übernimmt.

