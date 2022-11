Stand: 23.11.2022 07:07 Uhr Vechta: Traktor verletzt Pedelec-Fahrer tödlich

Bei einem Unfall in Vechta hat ein zurücksetzender Traktorfahrer einen 83-jährigen Pedelec-Fahrer überrollt und tödlich verletzt. Laut Polizei kam der 34 Jahre alte Fahrer von einem Feld und wollte auf die Hauptstraße fahren. Dabei musste er auf einer Brücke warten. Um einen anderen Radfahrer vorbeizulassen, setzte er seinen Traktor mit Anhänger zurück, so die Polizei. Dabei übersah er den 83-Jährigen, der in diesem Moment hinter seinem Gespann die Straße querte. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

