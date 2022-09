Stand: 17.09.2022 17:37 Uhr Vechta: 18-Jähriger von Regionalbahn erfasst und getötet

Ein Regionalzug hat am Samstag an einem Bahnübergang in Vechta einen Radfahrer erfasst und getötet. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann den Bahnübergang über einen Fußweg mit seinem Fahrrad überqueren wollen, obwohl die Schranken für Autos geschlossen waren und ein Blinklicht mit Tonsignalen warnte. Fuß und Radweg seien unbeschrankt, sagte ein Polizeisprecher. Der Zug der Nordwestbahn erfasste den Radfahrer, dessen Identität zunächst unklar war. Er erlag nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 39 Fahrgäste des Regionalzuges blieben unverletzt.

VIDEO: Regionalbahn erfasst Radfahrer in Vechta: 18-Jähriger stirbt (1 Min)

