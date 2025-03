Stand: 31.03.2025 09:50 Uhr Vechta: Bodenfläche in Zitadellenpark wird ausgetauscht

Die Stadt Vechta hat am Montag damit begonnen, belastete Bodenschichten am Rand des Zitadellenparks auszutauschen. Auf der Wasseroberfläche eines dortigen Beckens, in das Niederschlagswasser aus der Innenstadt fließt, waren immer wieder Ölfilme festgestellt worden. Damit die Stoffe nicht in das Grund- und Kanalnetz gelangten, seien zunächst Ölsperren errichtet worden, so die Stadt. Eine Gefahr für die Gesundheit habe nie bestanden. Eine Fachfirma soll die 1.500 Quadratmeter große Fläche nun ausbaggern und den Bereich danach wieder auffüllen. Bereits im Vorfeld waren rund 1.500 Fische aus dem Gebiet geholt und in einem anderen Gewässer wieder ausgesetzt worden. Ende April sollen die Arbeiten am Zitadellenpark beendet sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2025 | 08:30 Uhr