Stand: 11.08.2022 06:53 Uhr Uthwerdum: Feuerwehr entdeckt nach Brand einen Toten

Die Feuerwehr hat bei Löscharbeiten in Südbrookmerland im Ortsteil Uthwerdum (Landkreis Aurich) einen Toten entdeckt. Wer der Verstorbene ist und woran er starb, muss noch untersucht werden. Laut Polizei war das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in einem Reihenhaus ausgebrochen. Dabei war der Dachstuhl abgebrannt. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer auf das benachbarte Haus überspringt. Die Schadenshöhe und die Brandursache werden noch ermittelt.

