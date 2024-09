Unwetter in Oldenburg sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze Stand: 04.09.2024 21:02 Uhr Ein heftiges und unerwartetes Unwetter mit Starkregen hat am Mittwoch in Stadt und Landkreis Oldenburg für rund 50 Feuerwehreinsätze gesorgt. Bäume wurden entwurzelt, große Äste brachen ab und es kam zu Überflutungen.

Es seien Straßen und Gehwege überflutet worden, aber auch Keller seien vollgelaufen, hieß es von der Feuerwehr in einer ersten Stellungnahme am Mittwochabend. Das betroffene Gebiet erstreckt sich laut Feuerwehr im gesamten nördlichen Bereich des Landkreises Oldenburg. Darunter sind demnach die Gemeinden Hatten, Hude und Wardenburg sowie die Gemeinde Großenkneten.

Bahnstrecke wegen umgestürztem Baum gesperrt

In Wüsting (Landkreis Oldenburg) wurde laut den Rettungskräften eine Bahn von einem umstürzenden Baum getroffen und konnte seine Fahrt nicht sofort fortsetzen. Die Fahrgäste mussten in der Bahn bleiben, bis die Feuerwehr den Baum entfernt hatte und der Zug weiterfahren konnte. Die Strecke ist für den Fernverkehr laut Deutscher Bahn weiterhin gesperrt. Die Sperrung soll demnach bis zum Ende des Tages andauern. Auf der Autobahn 29 stürzte ein Baum auf die Fahrbahn - allerdings ohne ein fahrendes Fahrzeug getroffen zu haben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Verkehr auf dieser Strecke sei zwischenzeitlich wegen des starken Regens und der damit verbundenen schlechten Sichtverhältnisse zum Erliegen gekommen, so die Feuerwehr.

Notaufnahme in Oldenburger Krankenhaus überflutet

In Hude (Landkreis Oldenburg) ist auf der Holler Landstraße ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden. Mehrere Bäume seien dort umgestürzt und hatten den Laster getroffen, so die Feuerwehr. Der Fahrer wurde befreit und blieb unverletzt. In der Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses in Oldenburg gab es laut der Polizei einen Wassereinbruch. Patienten konnten demnach aber weiter versorgt werden. Die Feuerwehr sei weiterhin im Einsatz, um die zahlreichen Schadensstellen abzuarbeiten und Gefahrenstellen abzusichern, so die Einsatzkräfte am Abend.

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Norddeutschland Norddt. Niedersachsen NDS Schleswig-Holst. SH Meckl.-Vorp. MV Hamburg HH Stand: 04.09.2024 15:30 Uhr Vorhersage Niedersachsen Heute Abend neben vielen Wolken vor allem im Osten auch etwas Sonne, zeitweise Regenschauer, teils auch kräftige Gewitter. Teils noch schwül bei Feierabendwerten von 19 bis 30 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, allmählich nachlassende Schauer und Gewitter. Später im Nordosten und Osten teils gering bewölkt. Nebelneigung. Tiefstwerte 18 bis 15 Grad. Wetterlage Tief "Xania" sorgt für eine Luftmassengrenze über Norddeutschland, die mäßig warme Luft im Westen von heißer Luft im Osten trennt. Heute

Heute Abend viele Wolken, vor allem im Osten auch Sonnenschein. Neben trockenen Abschnitten zeitweise Schauer und Gewitter, teils kräftig, örtlich mit Gefahr von Starkregen und Hagel. Teils noch schwül, Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 19 Grad in Meppen bis 30 Grad in Gartow (Wendland). Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt und teils noch weitere Schauer, anfangs örtlich kräftige Gewitter, im Verlauf allmählich über die Ems und Nordsee abziehend, dahinter im Nordosten und Osten teils gering bewölkt. Später Nebelneigung. Lau, Tiefstwerte 18 Grad auf den Inseln bis 15 Grad im Süd- und Oberharz. Schwacher bis mäßiger, auf Nordost drehender Wind. Morgen Am Donnerstag nach möglichem Frühnebel zunehmend heiter, regional auch sonnig, vor allem in der Nordosthälfte. Im Südwesten zu Beginn teilweise noch wolkig, aber meist trocken, im Verlauf auch hier freundlicher. Höchstwerte 25 bis 27 Grad auf den Inseln, 28 Grad in Emden bis 32 Grad im Wendland, im Oberharz 26 Grad. In der Westhälfte schwül. Schwacher bis mäßiger, im Verlauf böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen mit starken, später auf den Inseln und im Oberharz stürmischen Böen. In der Nacht zum Freitag locker bis gering bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger, an der See frischer östlicher Wind mit starken Böen. Weitere Aussichten Am Freitag oft heiter und trocken, teils wolkig, im äußersten Süden ansteigende, jedoch meist nur leichte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Schwacher bis mäßiger, phasenweise böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen, dabei starke, an der See stürmische Böen. Am Sonnabend meist freundlicher und trockener Wechsel aus Sonne und Wolken, regional wolkige Phasen, dabei einzelne Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind. Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Ihr Wetter Seewetter Biowetter Agrarwetter Pollenflug-Vorhersage Wasserstands-Vorhersage Deutschland Europa Welt

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Extremwetter