Stand: 14.11.2023 10:46 Uhr Uni Oldenburg bildet Lehrkräfte für Niederdeutsch aus

An der Universität Oldenburg ist ein neuer Studiengang Niederdeutsch für angehende Lehrerinnen und Lehrer gestartet. Das Angebot der Carl von Ossietzky Universität sei in Niedersachsen einzigartig, sagte Doreen Brandt, Professorin für niederdeutsche Literatur. Wenn Niederdeutsch an weiterführenden Schulen gelehrt werde, erhöhe das die Chance, dass die Sprache lebendig bleibt, so Brandt. Neun Studierende hätten sich eingeschrieben, Kapazität habe die Universität für 20 Studierende. Niederdeutsche Vorkenntnisse sind für das Studium nicht nötig. Sie können in Kursen erworben werden.

AUDIO: Niederdeutsch als eigenständiger Studiengang in Oldenburg (3 Min) Niederdeutsch als eigenständiger Studiengang in Oldenburg (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.11.2023 | 09:30 Uhr