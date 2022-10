Stand: 24.10.2022 07:38 Uhr Unfallflucht an A29 bei Varel: Polizei sucht Fahrer

Nach einem nicht gemeldeten Autounfall an der A29 im Landkreis Friesland ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin. Den Angaben zufolge muss sich der Unfall zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche an der Anschlussstelle Varel-Obenstrohe ereignet haben. Offenbar wollte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf die Autobahn in Richtung Osnabrück auffahren. In der langgezogenen Rechtskurve der Auffahrt sei sie von der Fahrbahn abgekommen, habe mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen überfahren und sei in einem kleinen Waldstück zwischen den Fahrbahnen gelandet. Anschließend sei der Verursacher wieder auf die Auffahrt und weiter gefahren. Weil mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen beschädigt wurden, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter (04402) 933-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 24.10.2022 | 07:30 Uhr