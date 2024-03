Stand: 10.03.2024 10:22 Uhr Unfall mit zwei Autos in Uplengen - drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall in Uplengen (Landkreis Leer) sind am Samstag zwei Erwachsene und ein Kind teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 88 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen den Pkw eines 58-jährigen Fahrers übersehen. Die Autos kollidierten, wobei die 48 Jahre alte Beifahrerin im Auto des 58-Jährigen schwer verletzt wurde. Ein neun Jahre altes Kind, das mit in dem Pkw saß, wurde leicht verletzt - ebenso wie der 88-jährige Unfallverursacher. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf etwa 60.000 Euro.

