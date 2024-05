Stand: 10.05.2024 12:42 Uhr Unfall mit Pedelec: 54-Jährige in Berne schwer verletzt

In Berne im Landkreis Wesermarsch sind am Donnerstagmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine von ihnen wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 54-jährige Frau aus Großenkneten (Landkreis Oldenburg) mit einem Pedelec durch Berne. Dabei sei sie aus Unachtsamkeit mit einer neben ihr fahrenden 54-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen zusammengestoßen, so die Polizei. Die Frau aus Großenkneten stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

