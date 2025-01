Stand: 26.01.2025 11:19 Uhr Unfall mit E-Bike: 67-jähriger Essener stirbt nach Sturz

Der Fahrer eines E-Bikes ist am späten Samstagabend bei einem Unfall in Essen (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 67-jährige Essener auf dem Radweg an der Lüscher Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass ihn herbeigerufene Notfallsanitäter nicht mehr retten konnten. Er starb noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei waren keine anderen Verkehrsteilnehmenden an dem Unfall beteiligt.

