Stand: 13.02.2024 07:54 Uhr Unfall in Vechta: 20-Jährige stirbt bei Kollision mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der B69 bei Vechta ist eine 20-Jährige tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben geriet die junge Frau am späten Montagnachmittag mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen. Die Frau starb noch am Unfallort. Der 41-jährige Fahrer des Lastwagens blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die B69 war am Montag wegen der Bergungsarbeiten und des Einsatzes der Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.02.2024 | 06:30 Uhr